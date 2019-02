Like før klokken 14 samlet en folkemengde seg i Tordenskioldsparken som ligger bak Vår Frue Kirke. Arrangementet kom i stand ved hjelp av Facebook. Tidligere på dagen fortalte arrangør Elisabeth Frøseth Honningsdalsnes at hun var spent på oppmøtet. Inspirasjonen til arrangementet fikk hun etter å ha lest et leserinnlegg Odins far skrev i Adresseavisen.