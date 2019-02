Dømt for seksuell omgang med unge jenter og for villmannskjøring på riksvei 3

En 18 år gammel mann er dømt til to år med ungdomsstraff etter seksuell omgang med to jenter som var 13 og 14 år på gjerningstidspunktet. Han er også dømt for fyllekjøring uten å ha førerkort som endte med en trafikkulykke på riksvei 3.