Tidligere dommer advarer om rettssikkerheten i Leon-saken

Adresseavisen har tatt kontakt med Lium i forbindelse med saken om Leon Bafondoko. Bafondoko fikk en skriftlig advarsel for angivelig å ha «legitimert» skjellsord, og hele nominasjonsmøtet i Trondheim Ap fikk beskjed om at det forelå en varselsak mot Bafonkondo, uten at det ble konkretisert hva det varselet handlet om. Ap har senere beklaget dette, men AUF har ikke villet beklage noe i saken.