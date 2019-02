- Her skal vi ha kontroller helt til farten går ned

Forrige helg, 16. og 17. februar, ble det travelt for patruljene i Utrykningspolitiet da de stilte seg opp og gjennomførte fartskontroll på E6 ved Røra i Inderøy. Lørdag ble det skrevet 16 forelegg, mens søndag ble det skrevet fem forelegg. Mandag 24. februar hadde UP to kontroller, en før lunsj (ved Røra) og en etter lunsj (ved Røskje). Resultatet ble henholdsvis 16 forelegg og fire forelegg. Det betyr 41 forelegg på ti dager.