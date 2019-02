Mann dømt for å ha brukt andres bankkort og svindlet til seg varer

Nylig møtte mannen i 30-årene i Sør-Trøndelag tingrett, hvor han delvis la kortene på bordet. Han erkjente blant annet flere tilfeller av bedrageri. Tiltalte forklarte at han hadde bestilt en stemplingsmaskin for kredittkort på Wish.com i noen andre sitt navn. Fakturaen skulle leveres til en annen person, mens leveringsadresse var tiltaltes navn og adresse, står det i dommen. I et annet tilfelle fikk han bestilt flere varer fra 4Sound ved å bruke et kredittkort som tilhørte en kvinne. Varene som hadde en verdi på nesten 53 000 kroner ble levert til hans adresse.