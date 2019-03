Klæbu-ordføreren fikk ikke viljen sin: - Jeg er skuffet

Til tirsdagens fellesnemnd (formannskapene i Klæbu og Trondheim) kom ordfører Kirsti Tømmervold med et ferskt vedtak fra kommunestyret i Klæbu. I det enstemmige vedtaket ba de fellesnemnda ta opp vedtaket og ansettelsen av Morten Wolden som rådmann i nykommunen på nytt. Samtidig ville de engasjere en setterådmann for å lede innplasseringsprosessen av ledere i nykommunen. Med andre ord; Morten Wolden - som ble ansatt som rådmann i nykommunen for halvannet år siden - ble ansett som uegnet til å lede arbeidet videre.