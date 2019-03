Frontkolliderte med lastebil og ble slengt ut av bilen fordi beltet røk

Nylig møtte mannen i 60-årene opp i Inntrøndelag tingrett tiltalt for å ha vært uaktsom i trafikken mandag 14. august i 2017. Da kjørte han en personbil av merket VW Tiguan på fylkesvei 17 ved Fjær i Namsos. Ifølge tiltalen skal mannen ha kommet over i motgående kjørefelt og kollidert med en Volvo lastebil med påmontert henger klokka 09.35. Mannen erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Han forklarte i retten at han ikke husket noe av hendelsesforløpet før kollisjonen, og mente det var mest sannsynlig at lastebilen forårsaket ulykken.