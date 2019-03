Klokken 09.40 mandag ble retten satt i Sør-Trøndelag tingrett. Etter at statsadvokat Kaia Strandjord leste opp tiltalen for den dobbeltdrapstiltalte afghaneren (18) post for post, spurte sorenskriver Leif Otto Østerbø om hvordan han stilte seg til tiltalen fortløpende.