- Hadde ikke videoen kommet ut, ville nok Trond kommet inn i styret

I et intervju med TV 2 sier kvinnen som danset med Trond Giske på barvideoen, at VG har sitert henne feil, utelatt hennes fremstilling av situasjonen og hevdet flere ganger hun understreket at hun opplevde episoden som «helt uproblematisk». Sjefredaktør Gard Steiro har innrømmet feil, og har beklaget.