Tiltalte klaget over trangt rom, bråk i leiligheten og lite søvn

- Han bad om stillhet og ro, men det var ikke rom for det der han bodde

I to møter med kommunen før dobbeltdrapet ga den tiltalte 18-åringen tydelig uttrykk for at han hadde store søvnproblemer, og at han ikke trivdes i leiligheten han bodde i.