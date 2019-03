Her viser NTNU politikerne hvor universitetet skal stå

En dekan og en kommunepolitiker står med ryggen til Gløshaugen og ser nedover mot Samfundet. Dekan Fredrik Shetelig ved fakultet for arkitektur og design peker og forklarer hva han vil rive og hva han kan tenke seg å bevare. Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) lytter. Han liker at Shetelig kan tenke seg å bevare både det gamle kråkeslottet Thingvallagården og de gamle trehusene i gata rett bak. Ellers ønsker NTNU å rive mange av de gamle trehusene for å gi plass til det nye universitetet.