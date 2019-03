Her kikker serievoldtektsmannen inn vinduet til unge kvinner. Lovlig, ifølge Høyesterett

40-åringen er dømt for flere grove voldtekter, seksuell omgang med mindreårige, voldtektsforsøk og blotting. I 2004 ble han dømt til ni års forvaring for en grov overfallsvoldtekt og tre voldtektsforsøk i Trondheim, alle mot fremmede kvinner han overfalt på gata. I perioden før han ble pågrepet, skapte han voldtektsfrykt i byen. I 2002 ble han dømt til fire års ubetinget fengsel for to voldtekter i Nord-Norge. De fornærmede var henholdsvis 13 og 16 år gamle.