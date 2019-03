Fylkesordfører Tore O. Sandvik til redermilliardæren Torstein Hagen:

- Vis stolthet over Norge ved å flytte hjem og bidra til dugnaden

Redermilliardæren Torstein Hagen skattet under 60 000 kroner til Norge i 2017. SV vil ha slutt på at Staten alltid betaler for redningsoperasjoner. Fylkesordfører Tore O. Sandvik ber milliardæren flytte hjem.