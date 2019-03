- Dette blir bra. At det var så jevnt, viser at det var to gode kandidater. Fylkesnes har et godt prosjekt på næring og distrikt. Skal vi gjennomføre løsningene våre på fordeling og klima, må vi nå ut til flere, sier Siv Furunes, SV-leder i Trøndelag, etter valget.