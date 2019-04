Politiet spøkte med høyere fartsbøter og massasjestol i arrestbilen

Kanskje var det noen som fryktet en høyere fartsbot etter at politiet i Orkdal lensmannsdistrikt gikk ut med følgende melding på Facebook: «Det viser seg at laseren vår har stått innstilt på mph i stedet for km/t i lang tid nå. Det gjør at alle som har fått forenklet forelegg de siste månedene har fått en alt for liten bot. Vi har startet arbeidet med å gå gjennom samtlige bøter for å regne om til km/t, oppjustere bøtene og ettersende nye bøter til samtlige».