- Jeg ventet på at sjåføren skulle bremse, men det var flat pedal

En mann i 30-årene er dømt til 30 dagers fengsel for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand i et boligfelt i Orkdal i fjor sommer. Han kom over i motgående kjørefelt og smalt inn i en annen personbil. Det oppsto kun materialle skader på bilene som var involvert, ifølge dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.