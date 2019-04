Full splittelse og sterke følelser i Trøndelag Ap om viktig vedtak

Saken dreier seg om hvorvidt partiet skulle gå inn for et internasjonalt atomvåpenforbud. Dette er noe Nato og tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg advarte meget sterkt mot. Det var én av grunnene til at det lå mye prestisje i dette fra Ap-ledelsen ved Jonas Gahr Støre sin side i forkant av voteringen lørdag ettermiddag.