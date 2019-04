Amal (25) er glad abortnemndene består

Trønderenergi varsler at de kan bli nødt til å be politiet fjerne aksjonistene

Fra talerstolen la hun ut om barndommen på Mortensrud i Oslo, der hun vokste opp med tre søsken og en alenemor som arbeidet veldig hardt.

- Jeg er heldig. Heldig fordi jeg er norsk, og fordi den sosiale mobiliteten i Norge er i sin helt egen liga. Det er derfor jeg kan stå her i dag, sa 25-åringen, som flyttet til Trondheim for å studere.

- På ett tidspunkt hadde mamma to jobber. Likevel havnet vi under statistikken over «fattige familier i Norge». Barnetrygden var en viktig inntektskilde. Først betalte den for barnehagen, så SFO, og etter hvert: Fotball, korps, dans og turn. Barnetrygden sørget for at vi kunne i vårt lokalmiljø. Men: Det reduserte ikke barnefattigdommen, sa hun, i sin kraftige appell for sterkere fellesskap og mer velferd.

Fikk Oslo-billett

Egentlig var hun ikke utvalgt til å ta turen til Oslo, men da Trøndelag Ap tidligere i år skulle velge sine delegater, tok hun ordet:

- Jeg spurte om noen følte et ekstra kall for prinsippet mangfold og representasjon i delegasjonen. Og det var det noen som gjorde, det var Vibeke, forteller hun.

Åfjord-ordføreren Vibeke Stjern ga altså fra seg sin plass for å sikre Abdinur sitt aller første landsmøte som delegat.

- Det er veldig gøy. Trøndelag Ap har vært så utrolig rause. Nå er ambisjonen å komme inn i bystyret. Jeg vil bidra i Trondheim, sier Abdinur.

Før hun flyttet til Trondheim, var hun aktiv i Oslo AUF, og hun satt også i partistyret til Oslo Ap.

- Nå vil jeg være med på å forme Trondheim, som er en rasktvoksende by. Jeg er opptatt av byutvikling, sier hun.

- Det har vært et spesielt år i Trondheim Ap?

- Jeg har ikke merket det så veldig mye, det har skjedd rundt meg uten at jeg har hatt noe med det å gjøre. Nå føler jeg det er god stemning, sier hun.

Vant på abort

På spørsmål om hva som var hennes største seier under landsmøtet, trekker hun frem:

- For meg personlig er det faktisk at vi valgte å beholde abortnemndene. Løsningen er ikke å fjerne dem for å sikre selvbestemmelse, vi må finne en annen løsning for senaborter. Vi må jobbe mer med forebyggende tiltak for å få ned aborttallene, sier hun.

- Hva er det største nederlaget?

- Atomvåpen! Åh! Det er atomvåpen, ass! Jeg skjønner at vi er et styringsparti, men noen ganger må vi tørre å være mer radikale. Samtidig skjønner jeg hvorfor det ble sånn, sier hun.

Ap vedtok å ikke støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

- Dere vant ikke på å avvikle hjemmelekse heller?

- Nei, men kompromisset er veldig godt. Vi må jo få endene til å møtes i dette partiet, sier hun diplomatisk.

Abdinur ble hyllet av både partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Hadia Tajik under deres taler til landsmøtet.

- Veldig hyggelig! slår Abdinur fast.

