Ifølge vindkraftaksjonistene på Frøya gikk Trønderenergis dispensasjon for å kunne starte arbeidet med vindkraftutbygging ut klokken 14.33 søndag. Uenighet om anleggsarbeidet allerede er igangsatt eller ikke gjør at det er berammet et ekstraordinært formannskapsmøte på Frøya mandag.