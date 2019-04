- Vi sperrer området med biler tidlig mandag morgen

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har ferdigbehandlet den såkalte MTA-planen (Miljø- transport og anleggsplan) og klarsignal for vindkraftutbygging er gitt. Men utbygger er pålagt å foreta geotekniske undersøkelser av et kvikkleireområdet i Hestdalen før de kan sette i gang. Det har vindkraftmotstanderne liten tro på at Trønderenergi tar hensyn til.