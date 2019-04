Terrorforsker hevder 20 til 30 syriafarere går fritt i Norge

Saken oppdateres.

Lars Gule synes det er lite samsvar mellom politikernes sterke karakteristikker av syriafarerene og de tiltakene som settes inn mot disse i Norge.

- Hvis det er slik som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevder, at syriafarerne er de farligste av de farligste, hvorfor går da flere av dem fritt i Norge uten å være verken siktet eller tiltalt?

På spørsmål om på hvilket grunnlag Gule kan hevde dette, svarer han at det er enkel matematikk.

- PST hevder at 100 nordmenn har dratt til Syria. Noen er fortsatt i Syria, noen er drept og cirka 40 har kommet tilbake eller er i et annet land. Til nå er sju domfelt, to er ikke tiltalt på grunn av utilregnelighet. Det betyr at det ikke er gjort rede for 20 til 30 av dem.

Gule tror neppe det er mange norske syriafarere i andre europeiske land, fordi få stater vil godta norske fremmedkrigere.

- PST har opplyst til meg at ingen sitter varetektsfengslet, forklarer Gule, som mener de derfor mest sannsynlig lever sine liv i norske kommuner.

Konfrontert med denne påstanden svarer PST at Gule ikke har innsyn i deres forebyggende arbeid, kun i åpne saker.

- Men det er klart at vi gjør individuelle vurderinger av hjemvendte syriafarere som går fritt rundt. Vi har selvsagt ikke total kontroll. Det er personer som vi ikke vet hva driver med til en hver tid, sier seniorrådgiver Martin Berntsen i PST til Adresseavisen.