Mens konflikten rundt vindkraftprosjektet på Frøya virker mer fastlåst enn noen gang, møter de lokale motstanderne stor forståelse fra lederen av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth fra regjeringspartiet Venstre.

- Vindmølleparker utgjør store inngrep i naturen, og det er klart at folk engasjerer seg i saken. Venstre mener at lokalsamfunn i enda større grad må være involvert i prosessen rundt konsesjoner, sier Kjenseth til Adresseavisen.

Regjeringspartienes fremste energipolitiker på Stortinget mener vindkraftutbyggingen må inn i mer ordnede rammer.

- Vannkraftutbygging har vært regulert av et skatteregime som gjelder for alle vannkraftanlegg. Dette har gjort det forutsigbart for vertskommunene, både hvilke inntekter og utgifter hvert prosjekt vil føre til, og hvilket omfang prosjektet har. Vindkraften er ikke regulert på denne måten. Her må hver enkelt kommune gå i forhandlinger med selskapene, sier Kjenseth.

- Bingoregime

Da frøyværingene i sin tid sa ja til vindkraft, var det blant annet med Kjenseths partikollega og veteran for Venstre på Frøya, Arvid Hammernes, på ja-siden.

I årene som har gått, har utbyggerne endret prosjektet til færre men høyere vindturbiner.

Stemningen har også endret seg kraftig. Nå sier Hammerne og et stort flertall av frøyværingene nei til vindkraftprosjektet.

- Dette er et bingoregime. Vertskommuner og befolkningen vet ikke hva de sier ja eller nei til. Vi trenger en lov som regulerer vindkraften, på samme måte som vi har hatt det i årevis for vannkraften, sier Kjenseth

- Trenger nasjonal plan

Tirsdag denne uken gjorde Kjenseths regjeringskolleger i Olje- og energidepartementet det klinkende klart at det er lite regjeringen kan – og vil – bidra med i den fastlåste situasjonen på Frøya.

Kjenseth mener likevel regjeringen er på riktig vei for fremtidige vindkraftprosjekter. Han mener den nasjonale rammen NVE har lagt fram er et stort steg i riktig retning.

- Denne rammen viser at regjeringen nå tar grep. Vi må skjerme sårbare og verdifulle områder for vindkraftutbygging. Vi trenger en helhetlig plan, som ivaretar norsk natur, sikrer naturmangfold og naturopplevelser. Når det gis konsesjoner for vindkraft på land, må vi være bevisst på de negative konsekvensene av vindkraftutbygging. Den nye nasjonale rammen for vindkraft er viktig, og et godt redskap for å sikre en fornuftig balanse i utbyggingen, sier Kjenseth.