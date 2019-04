Ordføreren: - Jeg tror prosjektet blir gjennomført uansett

Politikerne på Frøya stemte torsdag for å stanse Trønderenergis utbygging av vindkraftverk på Frøya. Rådmannen har hentet inn advokathjelp for å vurdere jussen i saken. Gjennomgangen endte med en anbefaling om å la Trønderenergi fortsette sine arbeider. Trønderenergi har truet med et søksmål på flere hundre millioner mot kommunen dersom kommunen hindrer dem i å realisere vindprosjektet.