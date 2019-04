- Vi visste ikke at det var regler for sånt

At Tollvesenet er til stede på tollstasjonene ved svenskegrensa på skjærtorsdag, er en påsketradisjon som mange trøndere er klar over. Men da Adresseavisen tok turen til Ådalsvollen i Verdal, var det to kamerater i en Toyota fra Levanger som ble stanset. Og de ble tatt på senga over kvotesystemet.