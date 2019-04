Brøt opp bod og stjal denne sykkelen rett etter å ha sluppet ut av arresten

I midten av januar i år ble mannen i 20-årene sluppet ut av politiarresten i Trondheim. Like etterpå gikk han løs på ei kjellerbod på Møllenberg med skrujern. I kjellerboden oppdaget han en kostbar sykkel av meket Lapierre Zesty. Modellen hadde en verdi på cirka 40 000 kroner ifølge dommen. Han stjal sykkelen, og forklarte da han møtte i Sør-Trøndelag tingrett at han tok den for å skaffe seg midler til sitt narkotikaforbruk.