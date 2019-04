- Nord universitet løser ingen problemer, men raserer tilliten

Spillerne har et klart ansvar for å blø for klubben

Vi har alle et ansvar for å oppføre oss som folk

- Én skrev at det vil bli «farlig» for oss hvis vi går videre med planene

- Én skrev at det vil bli «farlig» for oss hvis vi går videre med planene

Saken oppdateres.

Onsdag la rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet fram sitt forslag til studiestruktur. Rektoren foreslår at Levanger og Bodø blir de to eneste campusene, men at universitetet skal ha studietilbud for spissa fagsatsinger i Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal.

I dag har Nord studietilbud i Vesterålen, Namsos, Nesna, Stjørdal, Mo i Rana, Steinkjer, Levanger, Sandnessjøen, Nesna og Bodø. I tillegg har universitetet en teaterutdanning i Verdal. Universitetet er tre år gammelt og resultat av sammenslåingen mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Nordland.

LES OGSÅ: Her studerer Norges mest tilfredse lærerstudenter

- Finansieringen er for dårlig

Nå foreslår altså rektoren at aktiviteten i Namsos og Verdal blir lagt ned. Fylkesordfører Tore O. Sandvik kaller det dramatisk og fullstendig uakseptabelt. Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) reagerer like sterkt:

- Dette forslaget løser ingen av problemene Nord universitet sliter med, sier Arnstad. Hun mener det ferske universitetet har to store utfordringer.

- Basisfinansieringen er for dårlig, og det må gjøres noe med. Det er et ansvar for regjeringen, sier Arnstad. Hun har tidligere sagt til Adresseavisen at statsråden har gitt Nord universitet en umulig oppgave

LES OGSÅ: - Jeg vil vite hvilke bekymringer studenter og ansatte har

- Ødelegger forholdet til arbeidslivet

- Det andre er at Nord universitet må få opp forskning og doktorgradsproduksjon. Men det har de to år på å løse. Disse forslagene løser ingenting av dette. Derimot ribbes universitetet for all goodwill fra regionalt arbeidsliv og næringsliv og som de er så avhengige av.

Marit Arnstad sier Nord i stor grad har utdanninger som er tilpasset det regionale arbeidslivet.

- Dette ødelegger de nå. Jeg skjønner ikke at de vil utsette seg for en slik prosess.

Tidligere i år sa statsråd Iselin Nybø at situasjonen for Nord universitet er alvorlig.

Bekymret for sykepleiermangel i Namdal

Stortingsrepresentanten fra Nord-Trøndelag fortsetter med å vise til at teaterutdanningen i Verdal skal flyttes til Levanger. Hun mener det ikke er noe å spare på det, men at det gjør at teaterutdanningen fjerner seg fra det aktive teatermiljøet i Verdal og som ifølge henne er selve poenget med teaterutdanningen.

- Og Namsos har kjempegode utdanninger innen sykepleie, farmasi og vernepleie. Det er utdanninger sykehuset i Namsos og havbruksnæringen i distriktet er avhengig av. De oppnår ingenting av det de ønsker, men ødelegger sitt eget renommé.

Også LO i Trøndelag reagerer sterkt på forslaget:

- Nord universitet tar ikke samfunnsrollen slik vi kjente tidligere med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det er grunn til å frykte at det blir enda mer utfordrende å dekke kompetansebehovet for arbeids- og næringslivet. Særlig alvorlig er dette for sykepleiermangelen i Namdal. Dette er feil vei å gå og må forslaget må derfor slås tilbake, skriver distriktssekretær Kristian Tangen i en kommentar.

LES OGSÅ:

- Alle studiestedene til Nord er i spill

Vurderer nedlegging av studiesteder

Frykter nedleggelse av studiesteder

Rektor ved Nord universitet går av

Nord universitet bygger opp nytt mastergradstudium i Stjørdal

Ida må ha praksis i Mosjøen mens datteren skal opereres i Trondheim

- Sykepleierstudiet lar seg ikke kombinere med familieliv