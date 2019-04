Olga kom fra Colombia for å studere stillhet

Olga V. Lehmann flyttet fra Bogota i Colombia til Trondheim for å ta doktorgrad i stillhet. Forskningen hennes viser at stillhet er bra for oss, men at det er strevsomt. Når vi er stille sammen med andre, blir vi usikre. Stillhet gir oss kontakt med følelsene våre og det indre livet. Men inni oss kan det være mange vanskelige følelser. Derfor blir vi usikre av stillhet, sier hun.