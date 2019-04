Regjeringspartienes representanter i Trøndelag:

- Nord universitet må selv bestemme om de vil legge ned Namsos

Frps Sivert Bjørnstad sier at han lurer på hva tidligere styreleder ved NTNU, Marit Arnstad, ville sagt om en rekke stortingspolitikere visste bedre enn styret hva som var best for universitetet.