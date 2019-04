Kjell Ingolf Ropstad:

- KrF må være stolte og snakke mer om våre kristne verdier

KrFs nyvalgte Kjell Ingolf leder ønsker at KrFer blir mer stolte av sin kristne tilhørighet. Men han avviser frykten fra Trondheim om at han vil gjøre KrF til et mer et kristenkonservativt parti.