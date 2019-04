Styret sender forslag til studiesteder ut på høring

Rektor foreslår at Levanger og Bodø blir hovedcampus i Nord universitet, og at Steinkjer, Stjørdal og Mo i Rana blir studiesteder for spissede fagmiljø. For Stjørdal betyr det ingen endring. For Steinkjer betyr det at store deler av dagens studietilbud blir flyttet. I tillegg blir det også sendt ut forslag om å flytte teaterutdanningen fra Verdal til Levanger.