- Rektors innstilling kom som et snøskred ned i hodet på oss

- Det gjør meg forferdet at man kan legge fram et forslag som er frakoblet alle målsettinger vi har for utvikling av regionen. Jeg har alltid ment at denne type utdanningsinstitusjoner er en av de mest virkningsfulle distriktspolitiske virkemidlene vi har for å utvikle regioner, sier Skei Grande i et intervju med Trønder-Avisa.