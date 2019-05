Det var en fornøyd gjeng som onsdag formiddag gikk over Sluppenbrua i Trondheim. Kvartetten Geirmund Lykke (KrF), Ingrid Skjøtskift (H), Elin Marie Andreassen (Frp) og Erling Moe (V) møtte Adresseavisen for å komme med nyheter om byggestart for den nye brua på Sluppen.