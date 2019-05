- Hva er det med tøybleier som skaper så sterk motstand?

- Det er sånne ting jeg ikke forstår. Hva er det med tøybleier som utløser så sterk motstand? Det er et så enkelt og lite grep, og koster nesten ingenting. Renholdsverket selv sier jo at dette er et av deres prioriterte områder, sier en oppgitt varaordfører Ola Lund Renolen, som stiller seg bak sin partikollegas forslag om bidrag til tøybleier.