Brannen på Møllenberg er ferdig etterforsket

Det var søndag 3. mars i år at politiet meldte om brannen klokka 10.45 på Twitter. Alle beboerne klarte å komme seg ut av den brennende bygården i Nedre Møllenberg gate 67. Nabogården i nummer 69 ble også evakuert fordi det var fare for spredning via takkonstruksjonen. Det ble etter hvert klart at det var loftsleiligheten som brant.