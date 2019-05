- Vårt skyhøye forbruk er den største klimatrusselen

For ett år siden var Julie Ramsey en vanlig andreklassing på KVT. Så kom sommeren, og alt ble annerledes

Miljøpartiet de Grønne mener hver enkelt av oss bør gjøre mye i privatlivet for å redusere klimautslippene.

Denne helga har partiet landsmøte, og vi fortsetter vår spørrerunde om klimapolitikk. Om elleve år er vi i 2030. Da skal vi ha redusert klimagassutslippene med 45 prosent, ifølge regjeringen. Derfor stiller Adresseavisen de samme spørsmålene til representanter fra samtlige parti i forbindelse med landsmøtene deres.

Hvilken type bil kjører du?

Diesel, men den står mest i ro.

Hvor mange kjøttmiddager spiser du i uka?

Cirka tre

Hvor mange flyreiser tar du i året?

Så langt i år null privat, og målet er å holde det der. I jobbreiser er det innen utgangen av mai blitt en del turer til Oslo, to turer med bil full av passasjerer og 75 prosent med tog. Totalt to reiser med fly. Sitter nå i Bodø etter å ha tatt nattoget opp hit - fin tur.

Hva mener du er det viktigste klimatiltaket som kan gjøres i Trøndelag?

Få fergene, hurtigbåtene og togene elektrisk. Bussene i byen er godt på vei. Pøs på med gulrøtter, styrk kollektivtilbudet og sykkelsatsingen slik at det ikke blir nødvendig å hente frem pisken overfor de bilistene som faktisk er avhengig av bilen. Ha en offensiv og forutsigbar elbilpolitikk slik at vi når målet om tilnærmet null utslipp innen 2030. Så må vi gjøre noe med det store punktutslippet på forbrenningsanlegget på Heimdal.

Hvilket klimatiltak er du mest fornøyd med at MDG foreslår?

Det er helheten i vår klimapolitikk og det faktum at den ikke kan løsrives fra all annen politikk og samfunnsutvikling. Det er et klimaaspekt i nesten alle saker.

Hva bør en vanlig familie gjøre for å få ned sine private klimautslipp?

Alle kan bidra til å få ned matsvinnet. Cirka 60 prosent av det som kastes, er fullt spisbart. Man trenger ikke å slutte å spise rødt kjøtt, bare redusere. Finn frem bevegelsesgleden av å sykle mer. Prøv en elsykkel. Skift til elbil når du må bytte. Vurder seriøst alternativer til fly om du må reise. Ikke kjøp nye ting bare fordi du har råd. Vurder om du trenger det. Sjekk om det er mulig å reparere det du har før du kjøper nytt og kaster det gamle. Det er vårt skyhøye forbruk som er den største klimatrusselen. Utslippene skjer i Kina eller der varen produseres. Det er de indirekte utslippene vi forårsaker som er de vanskeligste å gjøre noe med. Alt dette er mulig å gjøre uten at livet blir dårligere, kanskje det til og med blir bedre.

Er det tilstrekkelig med frivillig endring av livsstil, eller bør det presses fram med regler og lover? Hvilke er i så fall aktuelle?

Lover og regler bør først og fremst bidra til å gjøre det enklere å ta de hverdagslige riktige valgene. Dette er altfor komplisert til at alle må bli sine egne eksperter. Først må vi gjøre de «riktige» valgene mer attraktive med positivt stimulerende tiltak. Men får vi ikke nok resultater slik, må vi frem med pisken og gjøre det dyrere å forurense.

Er du villig til å innføre begrensninger på antall flyreiser?

Ja.

Over 20 vindkraftanlegg er under bygging i Trøndelag. Hva mener du om vindkraftutbyggingen?

Vi har ingen energikrise i overskuelig fremtid. Flytende havvind sies å være konkurransedyktig på pris om cirka ti år, rundt 2030. Det burde vært mulig å fremskynde denne datoen betraktelig slik at det ikke er behov for å bygge ut vind på land.

Hvordan stiller du deg til at vindkraftutbyggingen på land medfører store inngrep i naturen?

Det er ikke godt nok å bare se på hvor det blåser mye og bygge der, kun basert på markedsøkonomiske kriterier. Vi trenger grønn energi, men ødelegger vi sårbar og viktig natur på veien, kan det ikke kalles et grønt skifte. Man har vært alt for slepphendt med å gi ut konsesjoner. Ingen av de prosjektene vi ser konflikter rundt i Trøndelag nå, burde vært realisert.

