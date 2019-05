Det er Venstres Erling Moe som ber om at utbyggingen i Innherredsvein 103, vis-à-vis bensinstasjonen Circle K, utsettes. Han ber også om at rådmannen lager et notat til neste bygningsråd den 18. juni, om et alternativt utbyggingsforslag som er laget på vegne av eierne av vernede Saxenborg gård.