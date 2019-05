- Jeg elsker jobben min, men drukner i arbeidsoppgaver

- Jeg elsker jobben min. Jeg brenner for barnevernet og for de ungene vi hjelper, men jeg har kjent på følelsen av å drukne. At du puster med et halvt nesebor. Om noen spør deg hvordan det går, så begynner du bare å grine. Dette gjelder mange. Du bruker mye av deg selv i enkeltsakene og er ikke utskiftbar. Er du syk eller på kurs, hoper det seg bare opp.