- Jeg er ikke trygg på at de som er ansatt i nye Trondheim er de best kvalifiserte

- Sammenslåingen skulle baseres på raushet og likeverd. Men jeg opplever at vi ikke blir likeverdige parter. Vi har bygd en ny kommune, men ingen ansatte i Trondheim er konkurrert ut av en eneste klæbygg. Jeg opplever at Klæbyggen har blitt et andrevalg og det gnager meg veldig. Jeg er ikke trygg på at de som er ansatt i nye Trondheim kommune er de best kvalifiserte, sier Tømmervold.