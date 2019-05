Frps og samferdselspolitikk

Mandag: - Vil momse elbiler for å kutte antall bomstasjoner Tirsdag: - Vil hente inn 5,5 nye bom-milliarder i Trøndelag

Et hardt presset Frp foreslo mandag å momse elbiler for å skaffe penger til å rive bomstasjoner. Det kan trenges, partiets samferdselspolitikere ga nemlig tirsdag ettermiddag klarsignal for to nye milliardprosjekt finansiert med bomstasjoner.