- MDG lager en falsk fortelling om norsk landbruk

Parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad har latt seg provosere over fylkestopp og leder av MDGs matpolitiske utvalg, Tommy Reinås. I Adresseavisen søndag tok Reinås et hardt oppgjør med Sp som han kalte gammeldagse og bare opptatt av jordvern i festtaler. Han mener at MDG har en bedre landbrukspolitikk, enn Sp.