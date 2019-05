Dagen etter at Berit Kjøll ble valgt som ny idrettspresident, publiserte Dagens Næringsliv nyheten om at Kjølls presidentkamp hadde fått økonomisk bistand fra håndballforbundet. Håndballforbundet brukte 85 000 kroner for å hjelpe Kjøll med utgifter til PR-byråer.