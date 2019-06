– Dette gir håp om at det er mulig å holde vekta

– Vi har tidligere trukket forhastede konklusjoner om hvorfor folk legger på seg igjen etter å ha slanket seg. Vi har registrert at sulthormonet ghrelin øker og at folk går opp i vekt, sier klinisk ernæringsfysiolog og forsker Siren Nymo, Fedmepoliklinikken, Helse Nord-Trøndelag og Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU.