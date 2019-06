Eirik (19) og Avan (18) ble gode venner da de prøvde SFO på videregående

Avan knuser en god porsjon nachochips over maten. Chili con carne er dagens middagsrett ved «ThoraTorsdag», skolefritidsordningen ved skolen. Han er opprinnelig fra Tyrkia. Til Norge kom han for et år siden. Han er elev ved Heimdal videregående skole, men hver torsdag går turen til Thora Storms SFO.