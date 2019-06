Politiet sitter med to millioner videofiler som kan vise den savnede Odin (18). De kommer ikke videre

Babylykke for norsk landslagsspiller - står over viktige kamper

Filene det er snakk om er gjenopprettede opptak fra Trondheim havns overvåkingskameraer på Brattøra og havneområdet. Problemet er at de gjenopprettede filene ikke lar seg gjennomsøke på normalt vis og det enorme materialet rett og slett er så stort at det er helt uhåndterlig, ifølge politiadvokat Hans Vang, som er jurist på forsvinningssaken.

Odin-saken Odin Andre Hagen Jacobsen (18), fra Skaun, har vært savnet siden søndag 18. november. Alle sikre spor etter 18-åringen slutter i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39 søndag morgen.

18-åringen hadde vært på trening og deretter sammen med kjente i Trondheim sentrum.

Familien kontaktet politiet søndag etter at han ikke kom hjem til Skaun som avtalt. 18-åringen ble formelt meldt savnet mandag 19. november.

Det har siden pågått leting og etterforskning, men uten at han er funnet.

12 dager etter at han ble meldt savnet ble det funnet gjenstander som tilhører 18-åringen på Brattøra.

- Når vi søker gjennom filene finner vi ca 2000 filer med opptak som har tidsstempel fra det aktuelle tidsrommet vi har søkt etter. Problemet er bare at når vi spiller av filene kan det være et par sekunder fra det aktuelle området, så skifter det til opptak fra et helt annet tidsrom et helt annet sted, sier Vang.

I realiteten kan dermed alle de to millionene filene inneholde opptak fra det relevante området i interessant tidsrom, uten at politiet greier å få oversikt over det.

Har bedt Kripos om hjelp

I slutten av januar i år sikret politiet seg Trondheims havns gamle servere da de ble skiftet ut. Siden har avdelingen for digitalt politiarbeid jobbet for å gjenskape og gjennomgå det enorme datamaterialet fra gjenskapte filer fra totalt ti harddisker på til sammen nesten 13 terabyte data.

Vang forklarer at det er et krevende arbeid som ligger bak materialet de nå sitter med.

- I realiteten funger det slik at når noe slettes gis det en beskjed om at materiale kan overskrives når det trengs mer plass. Informasjonen ligger flere steder på disken og maskinen samler filene når du ber om det. Det er filene som ikke er overskrevet, som nå er gjenopprettet, sier Vang.

Han forteller at politiet deretter har forsøkt å søke etter de tidspunktene som er mest interessante. I dette tilfellet tidsrommet umiddelbart etter at alle spor etter 18-åringene opphørte i Midtbyen.

- Vi har jobbet med å finne en måte å søke i dem, ved å lage et skript for å finne de relevante filene. Vi har ikke gitt opp og har blant annet vært i kontant med Kripos og bedt om hjelp til å finne en løsning, sier Vang.

For sent da funn ble gjort

18 år gamle Hagen Jacobsen fra Skaun forsvant etter en bytur i Trondheim natt til 18. november i fjor. De siste sporene er et overvåkningsbilde fra Fjordgata 46 klokken 05.39 søndag morgen. 12 dager etter at unggutten forsvant dukket imidlertid flere gjenstander opp på Brattøra. Etterhvert ble det funnet klesplagg, en sko, 18-åringens pass, mobiltelefon og bankkort. Dermed ble Trondheim havns datasystem og kamera svært interessante i etterforskningen.

Allerede da var opptakene fra alle kameraene som sikrer havneområdet slettet. Trondheim havn har tidligere opplyst at opptakene slettes automatisk etter sju dager, i tråd med gjeldene forskrifter om lagring av overvåkningsopptak.

Svært liten sjanse

Politiet har tidligere måttet tåle sterk kritikk for å ha gjort for lite for å sikre opptak fra Trondheim havn den aktuelle natten da Odin forsvant. Vurderinger som politiet fikk, blant annet fra egne eksperter og fra dataselskapet Ibas, som jobber med berging av tapt eller slettet datainnhold, har hele tiden holdt fast ved at det er liten sjanse for å kunne få fram interessant innhold på de aktuelle opptakene. Det har også seksjonsleder for digitalt politiarbeid i Trøndelag, Ivar Friheim, tidligere sagt til Adresseavisen. Han bekreftet samtidig at det ville vært betydelig større sjanse for å finne noe dersom politiet tidligere hadde sikret seg de aktuelle serverne, men at dette ville vært vanskelig fordi Trondheim havn har vært avhengig av overvåkingssystemet.

Vang sier politiet i utgangspunktet er interessert i hele tidsrommet fra Odin forsvant fram til funnene ble gjort på havneområdet.

- Men sjansene for at vi skal lykkes i å få fram noe interessant er fortsatt liten, sier Vang.

