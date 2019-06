Adresseavisens sterkeste bilder i mai

Hver måned kårer en jury månedens sterkeste bilder som er tatt av Adresseavisens fotografer. Juryen sier dette om vinnerbildet: Dette bildet er et resultat av grundig journalistisk arbeid over tid. Arbeidet har gjort at fotografen er i en posisjon der hun kan dokumentere og formidle et øyeblikk som man ikke tidligere har sett på trykk i Adresseavisen. Bildet viser den fortvilte situasjonen en ung kvinne befinner seg i.