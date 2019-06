Mistet lysten på å bruke hytta etter å ha blitt skutt i magen

Det var klokken 18.10 mandag 22. mai i 2017 at nødetatene ble varslet om en skyteepisode i Tydal via AMK-sentralen. En mann i 60-årene var skutt i mageregionen i ei hytte på fjellet. Mannen ble fraktet til St. Olavs hospital. Det viste seg imidlertid at skadene hans var mindre alvorlige enn først antatt.