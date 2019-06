Unge kvinner deltok i ran hvor mann ble truet med kniv og knekt biljardkø

To menn og to kvinner oppsøkte en mann på en privat adresse i Steinkjer en ettermiddag i november i 2017. Målet var å innkreve narkotikagjeld fra to andre menn. Da de to kvinnene i 20-årene møtte i Inntrøndelag tingrett nylig erkjente de straffskyld for å ha medvirket i ranet. De to mennene er tidligere dømt for det samme ranet.