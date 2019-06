Ordfører Ottervik: - Ingen under 14 år skal tvinges til Spektrum

Det var i tirsdagens Adresseavisen at flere klubber fryktet at idrettsbarna ble tvunget til Trondheim Spektrum etter at kommunen kutter støtten til kjøp av halltid i fylkeskommunale og private haller, som Kolstad Arena og Utleirahallen, fra 2,2 millioner kroner til 300 000 kroner. Samtidig er det bestemt at kommunen skal øke rammen for kjøp av halltid i Spektrum med 13 millioner kroner årlig, med en virkning på 3,25 millioner allerede i 2019.