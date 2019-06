Norges Vassdrags- og energi direktorat (NVE) la i april frem en nasjonal plan for vindkraft på land i Norge, og pekte på 13 områder de mener er mest egnede for utbygging. Tre av disse områdene ligger i Trøndelag. Denne planen er nå sendt på høring, og fylkestinget i Trøndelag vedtok idag et tydelig nei til planen.