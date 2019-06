Denne bua ved E6 gir begrepet «overnatting med enkel standard» nytt innhold. Bokstavelig talt

Saken oppdateres.

I en slik situasjon er det nærliggende å ty til bannskap. Og mye av det, mens jeg hutrer og fortvilet leter etter riktig kode.

Planen var fra starten av ganske enkel. Vi skulle teste det nye overnattingstilbudet på Klett i Trondheim, som sammen med en tilsvarende bod på Asphaugen nord for Steinkjer, er en av to slike boder som nå er på plass ved E6 i Trøndelag.

Overnattingstilbudet, som leies ut via Airbnb ligger ikke akkurat idyllisk til. Snarere tvert imot. Men det er enkelt å finne og lett tilgjengelig på et sted der mange passerer hvert døgn. Du skal heller ikke trenge å få kontakt med noen som låser opp for deg. Strengt tatt skal du ikke trenge å ha kontakt med folk i det hele tatt.

Nakent og grått

Utenfra ser det ut som en container eller arbeidsbrakke, men det inneholder et overnattingsrom. Grå tak og vegger, enkelt gulvbelegg, to metallkøyesenger, to varmeovner, og et smalt bord på veggen, med en pakke spritservietter. Det er absolutt snakk om et overnattingstilbud av enkleste sort.

Undertegnede så ikke noe til den gratis parkeringsplassen like ved, som omtales i Airbnb-appen. Tvert imot var alle parkeringsplasser i nærheten enten betalparkering eller tidsbegrenset til én time. Det er også beskjeden fra vakta på bensinstasjonen.

Unntaket er pendlerparkeringen som ligger et godt stykke unna.

Glem vannkoker, do og dusj, glem vask eller innlagt vann. Det må du eventuelt gå femti meter over plassen, inn på bensinstasjonen, for å finne. Her koster faktisk en dusj 40 kroner. Til gjengjeld er hamburgerne overraskende gode.

Slet med å komme inn

Og nettopp hamburgeren og en brus er det jeg måtte ty til mens jeg fortvilet lette etter inngangskoden. Koden jeg finner i appen, i bekreftelsen på bookingen, er slett ikke den riktige. Jeg får heller ikke svar på telefonen eller i chatfunksjonen i appen, der du skal kunne be om hjelp. I instruksjonene finnes heller ingen god forklaring på hvordan det skal fungere. Men til slutt finner jeg koden jeg trenger. Jeg må klikke meg inn på en lenke, i en av flere e-poster fra Airbnb, som jeg for sikkerhets skyld har feillagret.

Jeg hutrer når jeg jogger over plassen bort fra den varme bensinstasjonen. Bykser opp på trappa foran bua, som er en lakkert finérkasse. Sklir i vannet, går på trynet, mens jeg dundrer skinnleggen på den andre leggen i kanten på trappa. Jeg fortsetter å banne stygt noen minutter til, idet jeg taster koden feil så mange ganger at jeg må vente ytterligere noen minutter, mens tastaturet på dørlåsen blir stående å blinke.

Jeg hever armene over hodet i stille jubel når jeg omsider får opp døra. Vel inne er det mistenkelig kaldt. Rommet er like kaldt som temperaturen utenfor. Lyset virker heller ikke. Forklaringen på det får jeg dagen etter. Det viser seg nemlig at noen har gravd over strømkabelen, uten at eierne er klar over det.

Men klokka tre om natten er det ikke det som opptar meg. Alt jeg vil er å trekke på sengetøyet jeg har bestilt som tilvalg (du har valget mellom å ta med selv, kjøpe engangs-lakenpose, eller kjøpe sengetøy) og komme meg i seng.

Alt mens elbilen min får strøm takket være en superhjelpsom ansatt ved bensinstasjonen som lar meg betale en femtilapp og plugge bilen i en vanlig kontakt.

Ikke førstevalget for romantiske møter

Neste morgen er det ikke alarmen, men lyder utenfra som vekker meg. Støyisoleringen er grei, men er du følsom for lyder er det kanskje ikke overnattingsmuligheten du velger først. Stemmer og bildører som slår på parkeringsplassen utenfor høres, men trafikken på veien like utenfor vinduene er slett ikke så merkbar.

Du velger definitivt ikke et slikt overnattingssted på grunn av rommet alene, eller på grunn av de vakre omgivelsene; inneklemt som det er, på et smalt jordstykke mellom den travle parkeringsplassen ved Circle K-stasjonen på Klett og sykkelstien og den travle veien som passerer rett utenfor vinduet.

Hva er så konklusjonen?

«Utroskapsbua», kalte en av mine kolleger spøkefullt overnattingstilbudet. Men for å fastslå det en gang for alle. Selv om madrassen er overraskende god, er ikke det spartanske grå minihuset plassen jeg ville valgt for et romantisk møte, selv om noen kanskje ser annerledes på nettopp det.

Kundegrunnlaget for et enkelt og rimelig overnattingstilbud finnes garantert blant de mange som hver eneste dag passerer forbi eller stopper på Klett. Sånn sett ligger alt til rett for suksess, selv om det konseptet fortsatt ikke er helt ferdigutviklet.





Min erfaring etter å ha tilbrakt halve natta i bua, og nesten like lang tid utenfor, mens jeg forsøkte å komme meg inn, er at det hadde vært bra med mulighet for å få kontakt med noen umiddelbart. På sikt tror jeg også det vil være nødvendig med bedre kontroll for å sørge for at rommet er presentabelt for kundene.